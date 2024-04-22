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17:50, 22 апреля 2024 года В Орле в шестой раз прошел фестиваль для людей с ОВЗ "Мы вместе" В 2024-м году он приобрел статус международного.







В Орле в шестой раз прошел фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья "Мы вместе". В 2024-м году прислали порядка двух тысяч заявок из 60 регионов страны. А еще фестиваль стал международным: заявки прислали из Республики Беларусь и Казахстана.



Самому маленькому участнику — чуть больше четырех лет, самому взрослому — за 70. Принять участие в гала-концерте приехали люди из 25 регионов страны.



Гран-при взял коллектив интерната "Сила жизни" из Республики Коми. "Авантаж" из Московской области стал лауреатом первой степени.





Юлия Опанасюк



