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17:00, 22 апреля 2024 года Покой жителей Орла ежедневно охраняют почти 40 экипажей Росгвардии В списке наблюдения росгвардейцев более четырех тысяч объектов в областной столице







Сотрудники Орловского управления Росгвардии ежедневно патрулируют улицы. Их задача оперативно реагировать на вызовы по тревоге. Регулярно проходят тренировки. Покой жителей Орла ежедневно охраняют 37 экипажей экипажей Росгвардии.



В списке наблюдения росгвардейцев более четырех тысяч объектов в областной столице. Это торговые центры, ночные клубы и питейные заведения.

Сергей Захаров, помощник начальника управления Росгвардии по Орловской области: "За первый квартал текущего года отработано более 600 тревожных сигналов. В полицию доставлен 51 человек. Возбуждено четыре уголовных дела".





Владимир Маряшин



