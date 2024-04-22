Покой жителей Орла ежедневно охраняют почти 40 экипажей Росгвардии
В списке наблюдения росгвардейцев более четырех тысяч объектов в областной столице
Сотрудники Орловского управления Росгвардии ежедневно патрулируют улицы. Их задача оперативно реагировать на вызовы по тревоге. Регулярно проходят тренировки. Покой жителей Орла ежедневно охраняют 37 экипажей экипажей Росгвардии.
В списке наблюдения росгвардейцев более четырех тысяч объектов в областной столице. Это торговые центры, ночные клубы и питейные заведения.
Сергей Захаров, помощник начальника управления Росгвардии по Орловской области:"За первый квартал текущего года отработано более 600 тревожных сигналов. В полицию доставлен 51 человек. Возбуждено четыре уголовных дела".