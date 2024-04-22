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15:30, 22 апреля 2024 года
Дубль ФК "Орел" обыграл гостей из БрянскаСпортсмены набрали первые очки в сезоне.
20 апреля в Орле прошел матч в рамках первенства Союза федераций футбола "Центр".
Молодежка ФК "Орел" принимала на своем поле брянский "БГУОР-АгроТрейд". "Зелено-белые" победили со счетом 1:0. Гол забил капитан Никита Новиков.
Следующие игры дубль "Орла" проведет на выезде. 27 апреля "зелено-белые" сыграют в Нововоронеже против "Атома", а 30 апреля – против дублеров курского "Авангарда".
Анастасия Дорохова