На Орловщине за решетку отправили любителя пьяной езды

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15:00, 22 апреля 2024 года
На Орловщине за решетку отправили любителя пьяной ездыВ колонии строгого режима он проведет два с половиной года.
Малоархангельский районный суд приговорил местного жителя к двум с половиной годам колонии строгого режима за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Также мужчину на пять с половиной лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Как рассказали в прокуратуре региона, осужденный ранее привлекался к уголовной ответственности за пьяное вождение, но снова решил сесть за руль нетрезвым.
Артем Ежаков