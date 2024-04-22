На Орловщине за решетку отправили любителя пьяной езды

В колонии строгого режима он проведет два с половиной года.

Малоархангельский районный суд приговорил местного жителя к двум с половиной годам колонии строгого режима за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Также мужчину на пять с половиной лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.



Как рассказали в прокуратуре региона, осужденный ранее привлекался к уголовной ответственности за пьяное вождение, но снова решил сесть за руль нетрезвым.