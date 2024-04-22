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14:30, 22 апреля 2024 года Орловские приставы выдворили из России нелегальных мигрантов Домой вернули 12 человек.





Орловские судебные приставы отправили на родину 12 нелегальных мигрантов — граждан Туркменистана. В ближайшие пять лет въезд на территорию России им закрыт. Если они попытаются вернуться, то им грозит уголовная ответственность.



Как рассказали в пресс-службе управления ФССП, иностранцы приехали на Орловщину на заработки, но нарушили статью 18.8 КоАП РФ — "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации".





