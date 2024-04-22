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13:32, 22 апреля 2024 года В Орле состоится ежегодный футбольный турнир, приуроченный ко Дню Победы В соревнованиях примут участие более 30 любительских команд из Орловской области.



Фото: архив

28 апреля в Орле на поле стадиона "Южный" стартует ежегодный футбольный турнир, приуроченный ко Дню Победы. Финальные игры пройдут 12 мая на стадионе "Ледовой арены" микрорайона "Зареченский".



Прием заявок продлится до 24 апреля. Жеребьевка турнира состоится после формирования списка участников. С полным расписанием матчей можно ознакомиться в группе Любительской Футбольной Лиги Орла.



- Кубок Победы пройдет уже в третий раз. Это не просто спортивное соревнование, это дань уважения тем, кто сражался за нашу свободу и мирное небо над головой. Пусть победит сильнейший! - сказал организатор турнира Дмитрий Мартынов.



Победители и призеры получат кубки, медали, почетные грамоты и памятные подарки от Орловского регионального отделения партии "Единая Россия".





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