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12:55, 22 апреля 2024 года Орловчанка передала ружье своего деда сотрудникам Росгвардии Двухстволку женщина нашла в хозяйственной постройке.



Фото: Управление Росгвардии по Орловской области.

В отделение центра лицензионно-разрешительной работы по Мценскому, Болховскому и Корсаковскому районам регионального Управления Росгвардии с заявлением о добровольной сдаче незарегистрированного охотничьего ружья обратилась жительница города Мценска. Оружие она нашла в хозпостройке на территории дома, где проживал ее покойный дед.



- После проведения экспертизы будет принято решение о выплате заявительнице денежного вознаграждения в размере 8 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.



В 2023 году орловцы передали стражам 55 единиц бесхозного оружия, 155 патронов и один снаряд времен Великой Отечественной войны. Сумма вознаграждения составила более 300 тысяч рублей. В текущем году сотрудники Росгвардии приняли от граждан уже 19 единиц.





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