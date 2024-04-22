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12:10, 22 апреля 2024 года Андрей Клычков встретился с директором российского фонда свободных выборов Максимом Лесковым Беседа прошла в областной администрации.



Фото: "Телеграммы из Орла"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 22 апреля встретился с исполнительным директором российского фонда свободных выборов Максимом Лесковым.



– Орловская область – регион небольшой, но явку на выборах Президента Российской Федерации, как известно, показал высокую. И это, несмотря на провокации и попытки дестабилизировать ситуацию. Отрадно, что весьма активной на выборах была наша молодежь, - отметил Клычков.





Максим Лесков подчеркнул, что высокая активность молодежи обусловлена вниманием, которое уделяется воспитанию у подрастающего поколения гражданской позиции. В регионах, где такая работа налажена, выборы проходят с минимальным количеством жалоб, отметил Лесков.



Также во встрече поучаствовали председатель регионального избиркома Лилия Пиняева и советник председателя ЦИК России Иван Ухин, сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".





Сергей Силаев



