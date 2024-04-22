Молодой орловец попал в больницу после поездки на электроскутере
ДТП произошло на улице Карла Маркса в Мценске.
Фото: Госавтоинспекция Орловской области
25-летний житель города Мценска оказался на больничной койке после катания на электроскутере. Днем 21 апреля он ехал по улице Карла Маркса и, не рассчитав скорость движения, попал в дорожную выбоину.
Как сообщили в Управлении Госавтоинспекции Орловской области, молодой человек упал с электроскутера и получил травмы. Ему потребовалась медицинская помощь. На скорой мужчину доставили в Орловскую областную клиническую больницу.