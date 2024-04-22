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11:28, 22 апреля 2024 года Молодой орловец попал в больницу после поездки на электроскутере ДТП произошло на улице Карла Маркса в Мценске.



Фото: Госавтоинспекция Орловской области

25-летний житель города Мценска оказался на больничной койке после катания на электроскутере. Днем 21 апреля он ехал по улице Карла Маркса и, не рассчитав скорость движения, попал в дорожную выбоину.



Как сообщили в Управлении Госавтоинспекции Орловской области, молодой человек упал с электроскутера и получил травмы. Ему потребовалась медицинская помощь. На скорой мужчину доставили в Орловскую областную клиническую больницу.





Вести-Орёл



