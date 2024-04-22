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10:26, 22 апреля 2024 года Орловским участникам СВО не придется платить за газ и воду Начинают действовать новые меры поддержки.



Фото: архив "Вестей"

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о новых мерах поддержки для мобилизованных. Льготы касаются платы за коммунальные услуги.



Так, семьи бойцов СВО, в квартирах которых невозможно установить счетчики, не будут платить за газ и воду.



- Семьи не будут платить за воду и газ в то время, как их родственники находятся в зоне СВО. Им не станут направлять соответствующие счета на оплату, - пояснили в региональном департаменте соцзащиты.





Ольга СУПОНЕВА



