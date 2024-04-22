Андрей Клычков возложил цветы к памятнику Ленина в Орле

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10:25, 22 апреля 2024 года
Андрей Клычков возложил цветы к памятнику Ленина в Орле22 апреля исполнилось 154 года со дня рождения основателя советского государства.
Фото: портал Орловской области
На центральной площади Орла состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Владимиру Ильичу Ленину. Дань памяти вождю мирового пролетариата отдали губернатор Андрей Клычков, первый секретарь Орловского обкома КПРФ и сенатор Василий Иконников, члены орловского областного комитета КПРФ, партийный и комсомольский актив, депутаты областного и городского Советов, офицеры, дети войны, представители народно-патриотических сил Орловщины. Об этом сообщает региональный инфопортал.
Напомним, что Владимир Ильич Ленин (настоящая фамилия Ульянов) - великий российский политический и общественный деятель, революционер, создатель партии РСДРП (большевики), создатель первого в истории социалистического государства.
Сергей Мерцалов