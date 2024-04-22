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10:20, 22 апреля 2024 года У орловцев началась длинная рабочая неделя Шестидневку придется выстоять перед майскими праздниками.



Фото: архив "Вестей"

У трудящихся орловцев началась длинная рабочая неделя. Жителям России придется потрудиться с понедельника по субботу включительно из-за длинных майских выходных.



С учетом переноса выходного, с понедельника 29 апреля, рабочие дни ждут орловцев с 22 по 27 апреля. Затем наступят четыре выходных дня: с 28 апреля по 1 мая. На работу трудящиеся по графику выйдут 2 мая и следующая рабочая неделя будет короткой: всего два дня.



Следующие длинные выходные ждут орловцев с 9 по 12 мая, вновь четыре дня отдыха.





Ольга СУПОНЕВА



