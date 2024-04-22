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9:55, 22 апреля 2024 года В Орле пропала девочка-подросток О месте нахождения Екатерины Кузенковой ничего не известно с 18 апреля.





В Орле ищут 15-летнюю девочку. Последний раз Екатерину Кузенкову видели 18 апреля, с тех пор ничего не известно о ее месте нахождения.



Как следует из ориентировки, размещенной ПСО "ЛизаАлерт", пропавшая была одета в длинную черную куртку, черные брюки, белые кроссовки. Приметы: рост 170 см, короткие черные волосы, серо-голубые глаза, нормальное телосложение.



Если вы видели Екатерину, то информацию можно сообщить на горячую линию поисково-спасательного отряда 8 800 700 54 52 или по телефону 112.





Ольга СУПОНЕВА



