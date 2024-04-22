Под Орлом прошли крупные пожарно-тактические учения
Спасатели отработали тушение огня в тепличном комплексе.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
В деревне Альшанские Выселки Орловского округа прошли пожарно-тактические учения. Спасатели отработали действия на случай ЧП. Местом учений стал тепличный комплекс ООО "Кумир".
Участники учений отрепетировали действия по эвакуации людей из горящего здания, разведки, непосредственно тушению огня. Кроме того, определены направления и маршруты ведения спасательных работ из здания, проверена возможность доступа ко всем помещениям, отработаны схемы подачи огнетушащих веществ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.