Спасатели привезли воду жителям Спасского-Лутовиново
В селе вышел из строя насос.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
Сотрудники МЧС России по Орловской области обеспечили водой жителей села Мценского района. Сообщение в МЧС поступило 20 апреля. На замену насоса требовалось время.
Сотрудники пожарно-спасательной части подвозили воду для населения. Помогать жителям Спасского будут до полного восстановления водоснабжения, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.