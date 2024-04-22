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9:30, 22 апреля 2024 года За неделю более 100 водителей выехали на встречку в Орловской области Нарушителей останавливали сотрудники Госавтоинспекции.



Фото: архив

С 10 по 16 апреля в Орловской области прошло профилактическое мероприятие "Встречная полоса". В ходе рейдов полицейские остановили 116 водителей, которые выехали на встречную полосу в запрещенных местах. Из них 9 нарушителей сделали это повторно, уточнили в ведомстве.



С начала года в Орловской области произошло 15 дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на полосу встречного движения. В результате ДТП 7 человек погибли и 38 получили ранения различной степени тяжести.



Госавтоинспекторы напоминают, что за данное нарушение ПДД предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев.





Вести-Орёл



