Под Орлом сгорели 20 тюков сена

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9:00, 22 апреля 2024 года
Под Орлом сгорели 20 тюков сенаСпасти имущество пытались пожарные.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
21 апреля в деревне Кочетовка Залегощенского района произошло возгорание 20 тюков сена. Сообщение о пожаре поступило в 17:14. На место происшествия прибыли сотрудники 20-й пожарно-спасательной части.
- На момент прибытия пожарных тюки сена горели открытым пламенем. В результате пожара выгорели 20 тюков сена, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
В тушении принимали участие добровольцы. К счастью, пострадавших нет. В причинах возгорания разбираются специалисты.
Вести-Орёл
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