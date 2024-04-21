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17:00, 21 апреля 2024 года Орловский музей провел мастер-класс по театру теней на выставке "Россия" на ВДНХ Участники занятия получили приглашение на мероприятия в Музей писателей-орловцев.



Фото: тг канал "Телеграммы из Орла"

Сотрудники Орловского объединенного государственного литературного музея И. С. Тургенева представили уникальную возможность попробовать себя в роли актера театра теней для всех желающих на выставке "Россия" на ВДНХ.



Как сообщает тг канал "Телеграммы из Орла", мастер-класс "Маска, я тебя знаю" позволил гостям не только изготовить театральные маски, но и узнать больше о домашних театрах Лескова, Тургенева, Андреева.С 19 по 21 апреля в орловском павильоне представлены спектакли музейного детского театра «Серебряная птица», транслируются произведения писателей-орловцев на сценах профессиональных орловских театров.





Александра Бахтина



