Орловский музей провел мастер-класс по театру теней на выставке "Россия" на ВДНХ
Участники занятия получили приглашение на мероприятия в Музей писателей-орловцев.
Фото: тг канал "Телеграммы из Орла"
Сотрудники Орловского объединенного государственного литературного музея И. С. Тургенева представили уникальную возможность попробовать себя в роли актера театра теней для всех желающих на выставке "Россия" на ВДНХ.
Как сообщает тг канал "Телеграммы из Орла", мастер-класс "Маска, я тебя знаю" позволил гостям не только изготовить театральные маски, но и узнать больше о домашних театрах Лескова, Тургенева, Андреева.С 19 по 21 апреля в орловском павильоне представлены спектакли музейного детского театра «Серебряная птица», транслируются произведения писателей-орловцев на сценах профессиональных орловских театров.