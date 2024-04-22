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8:00, 22 апреля 2024 года На Орловщине в третий раз пройдет фестиваль "Орловская казачья вольница" Он состоится 23 июня в рамках Международного фольклорного фестиваля "Троицкие хороводы в Орловском Полесье".



Фото: Пресс-служба областного правительства

В Орловской области в третий раз состоится межрегиональный фестиваль «Орловская казачья вольница». Фестиваль проводится с целью популяризации и сохранения казаческой культуры, передачи традиций и обрядов от поколения к поколению, а также патриотического и физического воспитания в духе казаческих традиций.



Как сообщили в пресс-службе правительства, фестиваль также способствует развитию межрегионального творческого сотрудничества в казачьем сообществе.В фестивале участвуют коллективы и исполнители из различных регионов России, а также казачьи семьи, представители хуторов и городских общин. Все участники выступают с произведениями, отражающими казачью культуру во всех ее проявлениях, включая музыку и хореографию.





Александра Бахтина



