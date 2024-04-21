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15:00, 21 апреля 2024 года В этом году жилищные субсидии получили восемь семей из Орловской области Субсидия может быть использована на приобретение жилого помещения или объекта долевого строительства.





На этой неделе в Департаменте ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области 8 многодетным семьям были выданы свидетельства, подтверждающие их право на получение жилищной субсидии. Эти семьи смогут воспользоваться субсидией на приобретение жилья или на оплату ипотечных кредитов. Как сообщили в пресс-службе правительства, размер субсидии был рассчитан индивидуально для каждой семьи, учитывая норматив в 18 квадратных метров общей площади жилья на каждого члена семьи и среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра жилья в Орловской области, установленную Минстроем России.





Александра Бахтина



