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14:00, 21 апреля 2024 года Одаренным артистам орловских театров назначены стипендии Губернатора Стипендии будут ежемесячно выплачиваться в течение одного года, начиная с 1 мая.



Фото: Пресс-служба областного правительства

Андрей Клычков подписал указ от 17 апреля 2024 года № 191, который утверждает предоставление стипендий от имени Губернатора Орловской области молодым талантливым артистам на 2024–2025 годы с целью обеспечения им дополнительной государственной поддержки и повышения их профессионального мастерства.



Как сообщили в пресс- службе правительсва, студенты будут получать стипендии ежемесячно в течение года, начиная с 1 мая. Кандидатов на получение стипендий выдвигали художественные советы театров области. Условия участия в программе таковы: возраст артистов не должен превышать 35 лет, стаж работы в профессии должен составлять не менее 2-х лет. Также учитывались такие критерии, как участие в репертуаре театров, наличие звания лауреата (дипломанта) конкурсов (фестивалей) в области театрального искусства, активная творческая деятельность, а также положительные рецензии от специалистов в области театрального искусства на результаты работы.





Александра Бахтина



