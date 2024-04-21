воскресенье 21.04.2024 21:28:45 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

12:00, 21 апреля 2024 года

Подача импортных фруктов сдерживает повышение цен на продукты в Орловской области

Эксперты отделения Банка России в нашей области провели анализ влияния товаров и услуг на общую динамику цен в региональных магазинах.


Подача импортных фруктов сдерживает повышение цен на продукты в Орловской области. Эксперты отделения Банка России в Орловской области провели анализ влияния продуктов, товаров и услуг на общую динамику цен в региональных магазинах в марте.

Как сообщает телеграм канал "Телеграммы из Орла", они отметили, что наиболее заметное изменение произошло с годовым приростом цен на продукты. Если в феврале он составлял 8,2%, то в марте эта цифра уменьшилась на 0,5 процентных пункта. Эксперты указали, что поставки импортных фруктов, таких как бананы, груши и виноград, увеличились в орловские магазины, и это сказалось на ценах. Стоимость фруктов продолжала увеличиваться, но медленнее, чем в прошлом месяце.
 
В целом, годовая инфляция как в Орловской области, так и в России в марте 2024 года практически не изменилась по сравнению с февралем.



Александра Бахтина
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.