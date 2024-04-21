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12:00, 21 апреля 2024 года Подача импортных фруктов сдерживает повышение цен на продукты в Орловской области Эксперты отделения Банка России в нашей области провели анализ влияния товаров и услуг на общую динамику цен в региональных магазинах.





Подача импортных фруктов сдерживает повышение цен на продукты в Орловской области. Эксперты отделения Банка России в Орловской области провели анализ влияния продуктов, товаров и услуг на общую динамику цен в региональных магазинах в марте.



Как сообщает телеграм канал "Телеграммы из Орла", они отметили, что наиболее заметное изменение произошло с годовым приростом цен на продукты. Если в феврале он составлял 8,2%, то в марте эта цифра уменьшилась на 0,5 процентных пункта. Эксперты указали, что поставки импортных фруктов, таких как бананы, груши и виноград, увеличились в орловские магазины, и это сказалось на ценах. Стоимость фруктов продолжала увеличиваться, но медленнее, чем в прошлом месяце. В целом, годовая инфляция как в Орловской области, так и в России в марте 2024 года практически не изменилась по сравнению с февралем.





Александра Бахтина



