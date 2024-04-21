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12:00, 21 апреля 2024 года

Владимир Путин наградил жителей Орла почетным званием "Заслуженный работник местного самоуправления РФ"

Почетное звание было присвоено главе Колпнянского района и главе Навесненского сельского поселения Ливенского района.


Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил жителей Орла почетным званием "Заслуженный работник местного самоуправления РФ". Почетное звание было присвоено главе Колпнянского района Виктору Громову и главе Навесненского сельского поселения Ливенского района Лидии Колосовой.

Как сообщает тг канал "Телеграммы из Орла", всего по указу Президента РФ Владимира Путина 188 представителей муниципального сообщества получили это звание. Указ был подписан накануне Дня местного самоуправления, который отмечается 21 апреля. Информация о учреждении почетного звания была объявлена президентом в январе 2024 года на церемонии награждения Всероссийской муниципальной премии "Служение".




Александра Бахтина
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