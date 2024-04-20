Молодежка "Орла" набрала первые очки в первенстве по футболу
Дублеры "зелено-белых" одержали победу на своем поле.
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В субботу, 20 апреля, в Орле состоялся матч в рамках первенства СФФ "Центр". ФК "Орел-М" принимал на своем поле брянский "БГУОР-АгроТрейд". Итог матча – победа нашей команды со счетом 1:0.
Автором единственного мяча стал капитан Никита Новиков. Следующие два матча молодежка "Орла" проведет на выезде. 27 апреля "зелено-белые" сыграют в Нововоронеже против "Атома", а 30 апреля – против дублеров курского "Авангарда".