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15:00, 20 апреля 2024 года Орловцам представят несколько спектаклей В Орел приехали воронежские актеры.







В то время, пока актерам академического театра хлопают в Воронеже, орловцы встретили их труппу. На суд зрителей представили спектакль по программе "Больших гастролей" "Король Лир".



Билеты на спектакль раскупили менее чем за неделю. История отцов и детей, рассказанная языком Шекспира не потеряла актуальности. Творческая группа своим языком рассказывает историю одной из величайших трагедий мировой литературы.



В ближайшее время орловский зритель также увидит спектакли "Звездный мальчик", "Итальянский брак", "Счастливый номер" и почти детектив современного драматурга Ольги Михайловой "История одного преступления".





Эва Стасюлевич



