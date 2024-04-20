В Орловской области заработали дачные маршруты

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17:00, 20 апреля 2024 года
В Орловской области заработали дачные маршрутыВсего их 15.
Фото: архив "Вестей"
В регионе с 20 апреля начали работу 15 дачных маршрутов. 11 маршрутов подготовил "Организатор перевозок", три – мэрия Орла, еще один – администрация Ливен.
Мэрия Орла организует следующие маршруты:
• №20д "ул. Космонавтов – Карачевские дачи";
• №61 "ул. 1-я Посадская – озеро «Светлая жизнь";
• №65 "ул. 1-я Посадская – дачный массив н.п. Гать".
Маршрут, организованный администрацией Ливен:
• №7 "ТЭЦ – ж/д вокзал – дачи".
"Организатор перевозок" подготовит следующие маршруты:
• №162 "ул. 1-я Посадская – Химмашевские дачи";
• №163 "Комсомольская площадь – дачный массив «Андриабуж";
• №164 "Железнодорожный вокзал – дачный массив "Платоново" – Кораблики";
• №167 "ул. 1-я Посадская – дачный массив у Новоселовского поворота";
• №168 "Комсомольская площадь – Кузнецовские дачи";
• №169 "Комсомольская пл. – дачный массив "Кораблики";
• №126 "Микрорайон – Володарская РТС";
• №296 "Комсомольская пл. – Нарышкинские дачи";
• №392 "Мценск – дачный массив Аниканово";
• №393 "Мценск – Пансионат";
• №394 "Мценск – Холодково".
Маршрут №111 "Комсомольская пл. – Фоминки" совмещен с круглогодичным № 400 "Лаврово – Некрасовская школа-интернат".
Сергей Силаев
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