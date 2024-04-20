Главная » Новости



12:25, 20 апреля 2024 года В Орле подвели итоги регионального чемпионата "Абилимпикс" Победителями и призерами стали более 80 человек.



Фото: Орловская общественная организация ВОС

В Орловской области завершился чемпионат профмастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Чемпионат проводился с 8 по 18 апреля на 20 площадках региона.



Участие в состязании принимали 155 человек, сообщили в пресс-службе областного правительства. Более 80 стали победителями и призерами по 27 компетенциям, еще 15 – лауреатами "Фестиваля возможностей". Победители, призеры и лауреаты получили дипломы, медали и подарки.



Финал чемпионата "Абилимпикс" запланирован на 25-29 октября 2024 года. Он пройдет в выставочном центре "Гостиный двор" в Москве.





Сергей Силаев



