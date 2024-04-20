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10:50, 20 апреля 2024 года

Орловские депутаты положительно оценили работу спортивного департамента

Выездное заседание профильного комитета прошло в здании крытого футбольного манежа.



На заседании комитета по образованию, спорту, культуре и туризму обсудили реализацию федерального проекта "Спорт – норма жизни" на территории Орловской области. С докладом выступил руководитель департамента физической культуры и спорта Алексей Берестов.

Берестов напомнил, что в 2021 году в Орле заработал многофункциональный спортивный комплекс "Победа", в 2021 году открылся ФОК открытого типа, в 2024 году начал работу крытый футбольный манеж. Парламентарии положительно оценили работу департамента. Депутат Ирина Гоцакова попросила Алексея Берестова обратить внимание на усиление контроля за сохранностью спортивного оборудования.

Из бюджета тратятся большие средства на установление таких спортивных объектов, но, к сожалению, они быстро приходят в негодность из-за неправильной эксплуатации. Проблема вандализма затрагивает эти объекты не первый год. Призываю исполнительную власть совместно с депутатским корпусом подумать о путях ее преодоления, - сказала она.

Также депутаты рассмотрели проект постановления о недопустимости блокирования счетов в образовательных, спортивных и культурных учреждениях. Парламентарии обратились с предложением в Государственную Думу. Комитет вынес вопрос на сессию.


Екатерина Габова
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