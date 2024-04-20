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10:50, 20 апреля 2024 года Орловские депутаты положительно оценили работу спортивного департамента Выездное заседание профильного комитета прошло в здании крытого футбольного манежа.







На заседании комитета по образованию, спорту, культуре и туризму обсудили реализацию федерального проекта "Спорт – норма жизни" на территории Орловской области. С докладом выступил руководитель департамента физической культуры и спорта Алексей Берестов.



Берестов напомнил, что в 2021 году в Орле заработал многофункциональный спортивный комплекс "Победа", в 2021 году открылся ФОК открытого типа, в 2024 году начал работу крытый футбольный манеж. Парламентарии положительно оценили работу департамента. Депутат Ирина Гоцакова попросила Алексея Берестова обратить внимание на усиление контроля за сохранностью спортивного оборудования.



– Из бюджета тратятся большие средства на установление таких спортивных объектов, но, к сожалению, они быстро приходят в негодность из-за неправильной эксплуатации. Проблема вандализма затрагивает эти объекты не первый год. Призываю исполнительную власть совместно с депутатским корпусом подумать о путях ее преодоления, - сказала она.



Также депутаты рассмотрели проект постановления о недопустимости блокирования счетов в образовательных, спортивных и культурных учреждениях. Парламентарии обратились с предложением в Государственную Думу. Комитет вынес вопрос на сессию.





Екатерина Габова



