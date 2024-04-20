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14:00, 20 апреля 2024 года

В Орловской области медики проведут слушания

Они пройдут в начале мая.

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

На 2 и 3 мая запланированы публичные слушания по внесению изменений в областную программу "Модернизация первичного звена здравоохранения". Рабочую группу возглавляет и.о. руководителя департамента здравоохранения Орловской области Владимир Николаев. В нее также входят главные врачи ЦРБ, главы районов, руководители департаментов.

График проведения публичных слушаний:
2 мая в 10.00 по адресу: Залегощенский район, пгт. Залегощь, ул. М. Горького, д. 20 (актовый зал администрации Залегощенского района Орловской области);
2 мая в 12.00 по адресу: г. Новосиль, ул. Пионерская, д. 18 (Новосильская детская школа искусств);
2 мая в 14.00 по адресу: Мценский район, д. Шашкино, ул. Школьная, д. 4 (филиал Тельченской средней общеобразовательной школы);
2 мая в 17.00 по адресу: г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1, этаж 2 (большой зал администрации города Орла);
3 мая в 10.00 по адресу: Хотынецкий район, пгт. Хотынец, ул. им. Сергея Поматилова, д. 34, пом. 1 (Хотынецкий Дом детского творчества);
3 мая в 12.00 по адресу: Шаблыкинский район, пгт. Шаблыкино, ул. Ленина, д. 21 (зал администрации Шаблыкинского района);
3 мая в 15.00 по адресу: Троснянский район, с. Тросна, ул. Советская, д. 15/А (БУК "Библиотечно-информационно-досуговое объединение");
3 мая в 17.00 по адресу: Орловский муниципальный округ, пгт. Знаменка, ул. Ленина, д. 10 (Дом культуры "Олимп" Орловского муниципального округа Орловской области).

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, с материалами, вынесенными на публичные слушания, можно ознакомиться в управлении депздрава по адресу: Орел, Салтыкова-Щедрина, 22, кабинет 300 и 308 с 9.00 до 18.00. С 13.00 до 14.00 перерыв.


Сергей Силаев
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