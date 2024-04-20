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19:50, 19 апреля 2024 года Орловцы Черевань и Панфилов поднялись на пьедестал Старт сезона по кольцевым гонкам прошел в Чеченской Республике.



Фото: ProSport57

Гонщики из Орловской области Владимир Черевань и Леонид Панфилов поучаствовали в первом этапе российской серии кольцевых гонок. За победу боролись 64 спортсмена.



Владимир Черевань захватил лидерство во время гонки и довел ее до победы. Гонщик возглавил личный зачет класса Туринг-лайт, это его 44-й по счету выход на подиум.







Леонид Панфилов дважды поднялся на пьедестал. Он стал вторым и третьим в классе Супер-продакшн, сообщили в пресс-службе областного правительства. Второй этап чемпионата и кубка России по автомобильным кольцевым гонкам пройдет в Смоленской области 4 и 5 мая.





Сергей Силаев



