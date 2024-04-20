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18:55, 19 апреля 2024 года

Фильм про орловских дайверов представлен на питерском кинофестивале

Картина создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.


В международном кинофестивале "Море Зовет!" в Санкт- Петербурге принимает участие уникальный фильм "Пароход времени "Валаамский монастырь", который создан Орловским клубом подводного плавания "Диво" при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

На дне северной части Ладоги командой дайверов "ДИВО" был обнаружен подводный объект, который ранее не был отмечен ни на одной навигационной карте крупнейшего в Европе пресноводного озера. Погружение позволило установить, что это корабль.

Картина отвечает на вопросы, когда и как он там оказался и в чем причина его гибели. Фильм снят с помощью современных технологий. Получив данные сканирования с гидролокаторов, а также используя архивные документы, исследователи создали высокоточную 3D-модель корабля, которая позволила раскрыть не только подробности жизни затонувшего судна и узнать больше об одной из неизвестных страниц нашей истории. Посмотреть картину можно здесь.


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