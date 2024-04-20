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19:30, 19 апреля 2024 года

Здание орловского кинотеатра "Победа" могут разделить на ЗАГС и храм

Согласно проекту, там можно будет расписаться и обвенчаться.



Ремонт кинотеатра "Победа" начался в 2020 году. Сейчас продолжаются реставрационные работы, их завершат в 2026 году. Накануне объект посетил глава Орловской области Андрей Клычков.

В 2001 году здание обрело статус объекта культурного наследия. А в 2020-2021 разрабатывалась проектно-сметная документация на выполнение ремонтных работ. Было проведено большое количество экспертиз: от анализа грунта до краски на стенах, чтобы максимально сохранить первоначальный вид.

Согласно проекту, здание разделят на два блока. В одном будет ЗАГС, а в другом - храмовая часть. До революции на месте находилась Георгиевская церковь. В середине 2000-х молодежное братство святого Георгия Победоносца на месте воинского погоста поставило памятный крест. Работы должны завершиться в 2026 году.

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Татьяна Тимохина
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