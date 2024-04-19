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18:00, 19 апреля 2024 года На Орловской ТЭЦ отремонтируют три энергоблока Уже стартовал ремонт энергоблока № 3.







К следующему отопительному сезону в Орле приведут в порядок три энергоблока ТЭЦ. Каждый из них оснащен котлами высокого давления и генераторами мощностью 110 мегаватт.



- В настоящее время проводим ремонт энергоблока номер три. Он у нас в этом году первый в ремонте. По объемам запланированы наши стандартные типовые работы: ремонт высокотемпературных поверхностей нагрева, ремонт подогревателей всех типов, - рассказал директор производства подразделений Орловской ТЭЦ Виктор Бабко.



Следующим на очереди будет энергоблок №1. Не оставили без внимания и машинное отделение, где расположен котел, нагревающий горячую воду и подающий ее в турбину для отопления домов.



Кроме того, в 2024 году планируется сократить продолжительность сезонных отключений горячей воды. Вместо 14 дней гидравлические испытания проведут всего за 10 дней. Первый этап испытаний состоится с 14 по 23 мая, а второй - в августе.





Елена Степовая



