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17:30, 19 апреля 2024 года

Владимир Путин присвоил почетное звание главе Колпнянского района

Виктор Громов стал Заслуженным работником местного самоуправления РФ.


Президент Владимир Путин присвоил почетное звание Заслуженного работника местного самоуправления РФ главе Колпнянского района Орловской области Виктору Громову. Указ опубликован на портале правовой информации.

Аналогичное звание присвоено главе Навесненского сельского поселения Ливенского района Лидии Колосовой.

Звание присвоено за заслуги в развитии местного самоуправления и многолетнюю добросовестную работу.


Артем Ежаков
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