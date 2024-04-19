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15:29, 19 апреля 2024 года В Орле ограничили движение по улице Поселковой до 15 мая Спецтехника будет работать в отдельные периоды времени.



Фото: архив

В Орле временно ограничили движение до 15 мая по улице Поселковой от Лужковского моста до границы города Орла. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.



– Временное ограничение означает, что в отдельные периоды времени на данном участке на проезжей части будет работать техника, препятствующая проезду автомобилей, - напомнили в мэрии.





Сергей Силаев



