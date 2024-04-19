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14:55, 19 апреля 2024 года Андрей Клычков посадил сибирский кедр Глава региона поучаствовал в акции "Дерево Победы".



Фото: "Телеграммы из Орла"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 19 апреля отправился в Свердловский район и посадил дерево. В районе мероприятие проходит в рамках всероссийской акции "Сад памяти".



– Это наша дань уважения и признательности доблестным воинам, освобождавшим наш край, отдавшим свою жизнь во имя мирного, счастливого будущего Родины. Сегодня традиция высаживать деревья в память о героях стала всенародной, общими усилиями происходит закладка этого живого памятника, - отметил Андрей Клычков.



Вместе с главой региона свердловцы высадили 27 молодых туй в парке райцентра у мемориала "Скорбящая мать". Еще 250 хвойных появилось в сквере Жданова, сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".





Сергей Силаев



