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15:30, 19 апреля 2024 года

Ремонт "Болховкина луга" в Орловской области может обернуться уголовным делом

Прокуратура нашла нарушения при благоустройстве общественного пространства.


Прокуратура Болховского района проверила благоустройство "Болховкина луга", выполненное в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", и нашла нарушения.

Ведомство выяснило, что частично работы на объекте не завершены, а ряд выполнен с грубым нарушением требований.
"Часть дорожек, предусмотренных планом, не выполнены. Отсутствует обустройство среды для людей с ограниченными возможностями. Часть парка находится в подтопленном состоянии", — заявили в прокуратуре.
Контроль был возложен на ООО "Агропромстрой-Орел" и частично на "Орелгосзаказчик". По итогу работы приняли и полностью оплатили.

Результаты проверки прокуратура направила следователям для решения вопроса об уголовном преследовании.
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