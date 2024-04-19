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15:30, 19 апреля 2024 года Ремонт "Болховкина луга" в Орловской области может обернуться уголовным делом Прокуратура нашла нарушения при благоустройстве общественного пространства.





Прокуратура Болховского района проверила благоустройство "Болховкина луга", выполненное в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", и нашла нарушения.



Ведомство выяснило, что частично работы на объекте не завершены, а ряд выполнен с грубым нарушением требований.

"Часть дорожек, предусмотренных планом, не выполнены. Отсутствует обустройство среды для людей с ограниченными возможностями. Часть парка находится в подтопленном состоянии", — заявили в прокуратуре. Контроль был возложен на ООО "Агропромстрой-Орел" и частично на "Орелгосзаказчик". По итогу работы приняли и полностью оплатили.



Результаты проверки прокуратура направила следователям для решения вопроса об уголовном преследовании.





