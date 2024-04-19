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16:26, 19 апреля 2024 года Андрей Клычков вручил награды работникам местного самоуправления Торжество прошло в Свердловском районе.



Фото: портал Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравил работников местного самоуправления с предстоящим праздником. Он отметил, что это люди, которые верой и правдой служат своей малой родине.



- Ваша деятельность - основа комплексного развития территорий, повышения качества жизни людей. Это именно те цели, для достижения которых мы с вами трудимся все эти годы, постоянно увеличивая поддержку местной власти, - сказал глава региона.



По его словам, совместная работа органов власти и местного самоуправления дает ощутимые результаты. С 2019 по 2023 годы в области благоустроено более 220 общественных пространств и более 700 дворовых территорий. В рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды регион одержал 17 побед и привлек почти 1,4 миллиарда рублей из федерального бюджета для развития знаковых общественных пространств.



Лучшие представители органов местного самоуправления получили заслуженные награды. Среди них глава Колпнянского района Виктор Громов и глава Ливен Сергей Трубицин - им вручили медаль Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления "За развитие местного самоуправления". Глава Свердловского района Виктор Рожков получил знак Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления "За развитие местного самоуправления".





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