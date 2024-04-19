пятница 19.04.2024 18:57:46 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

17:00, 19 апреля 2024 года

Турецкий циклон принесет потепление на Орловщину

Он сейчас только зарождается.


На Орловщину снова придет теплый циклон, который сейчас зарождается над территорией Турции. Об этом сообщили в гидрометцентре региона. Температура и днем и ночью заметно повысится. Ожидаются дожди и грозы.

20 апреля существенных осадков не ожидается. Ночью прогнозируют от одного до шести градусов тепла, днем от 12 до 17 градусов.

21 апреля местами возможны кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью: от пяти до десяти градусов, днем от 17 до 22 градусов.

22 апреля ночью прогнозируются небольшие, местами умеренные дожди, днем без существенных осадков. Ночью столбики термометров покажут от шести до 11 градусов, днем от 14 до 19 градусов.


Артем Ежаков
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.