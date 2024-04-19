Главная » Новости



17:00, 19 апреля 2024 года Турецкий циклон принесет потепление на Орловщину Он сейчас только зарождается.





На Орловщину снова придет теплый циклон, который сейчас зарождается над территорией Турции. Об этом сообщили в гидрометцентре региона. Температура и днем и ночью заметно повысится. Ожидаются дожди и грозы.



20 апреля существенных осадков не ожидается. Ночью прогнозируют от одного до шести градусов тепла, днем от 12 до 17 градусов.



21 апреля местами возможны кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью: от пяти до десяти градусов, днем от 17 до 22 градусов.



22 апреля ночью прогнозируются небольшие, местами умеренные дожди, днем без существенных осадков. Ночью столбики термометров покажут от шести до 11 градусов, днем от 14 до 19 градусов.





Артем Ежаков



