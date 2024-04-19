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12:45, 19 апреля 2024 года

Орловцам рассказали о мерах безопасности во время шторма

Порывы ветра до 20 метров в секунду ожидаются 19 и 20 апреля.

Фото: архив

В ГУ МЧС России по Орловской области предупредили граждан о сильных порывах ветра. В связи с неблагоприятными метеоусловиями существует риск обрыва линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, а также увеличения количества ДТП.

Чтобы обезопасить себя и своих близких, региональное Управление МЧС рекомендует соблюдать осторожность при передвижении на улице во время шторма. При сильных порывах ветра не следует находиться рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями. Также необходимо быть осторожными, обходя оборванные провода.

Орловским автолюбителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и отказаться от длительных поездок. Транспорт не следует оставлять под деревьями и около ветхих конструкций. 

Напомним, что непогода в Орловской области продлится в течение суток. В регионе пройдут дожди, местами возможны грозы. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

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Сергей Мерцалов
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