День донора в Орловской области отмечают 5,5 тысячи человек

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10:00, 20 апреля 2024 года
День донора в Орловской области отмечают 5,5 тысячи человекПочти половина из этой цифры — почетные доноры.
20 апреля в России отмечают национальный день донора. Именно в этот день в 1832-м году в стране впервые успешно перелили кровь от человека к человеку.
В преддверии праздника многие трудовые коллективы сдают кровь. К сотрудникам социального фонда мобильная станция приехала сама.
Донорами могут стать не все. Перед сдачей доброволец проверяется по специальной базе годности. Там регистрируются заболевания и индивидуальные особенности организма. Обязательно проверяется самочувствие и уровень гемоглобина.
Всего в Орловской области порядка пяти с половиной тысяч доноров, и почти половина из них — почетные.
Елена Литинская