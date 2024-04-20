День донора в Орловской области отмечают 5,5 тысячи человек

Почти половина из этой цифры — почетные доноры.

20 апреля в России отмечают национальный день донора. Именно в этот день в 1832-м году в стране впервые успешно перелили кровь от человека к человеку.

В преддверии праздника многие трудовые коллективы сдают кровь. К сотрудникам социального фонда мобильная станция приехала сама.



Донорами могут стать не все. Перед сдачей доброволец проверяется по специальной базе годности. Там регистрируются заболевания и индивидуальные особенности организма. Обязательно проверяется самочувствие и уровень гемоглобина.

Всего в Орловской области порядка пяти с половиной тысяч доноров, и почти половина из них — почетные.