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12:28, 19 апреля 2024 года Орловским детям выдали больше 44 тысяч средств реабилитации Таковы данные с начала года.





73 ребенка с ограниченными возможностями с начала 2024-го года получили от Орловского отделения Соцфонда средства реабилитации. На данный момент их предоставлено 44,3 тысячи штук.



Необходимые реабилитационные изделия и устройства ежегодно получают порядка 300 орловских детей. Получить их можно тремя способами: подать заявку в Соцфонд и дождаться выдачи, оформить электронный сертификат и оплатить им выбранное средство реабилитации, купить нужное изделие самостоятельно и получить от фонда компенсацию затраченных средств.



Семьи с сертификатом на маткапитал могут использовать его для социальной адаптации и реабилитации детей с инвалидностью в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.





Артем Ежаков



