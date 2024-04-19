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12:00, 19 апреля 2024 года В Орловской области начался весенний этап "Вахты Памяти" Он продлится до 8 мая.







В Орловской области до 8 мая продолжится весенний этап "Вахты Памяти".



На Орловщине работают не только местные поисковики, но и волонтеры из других регионов России — например, Республики Коми. В этом году поисковики сделают 18 остановок на местах сражений в регионе. Пять отрядов отправляются в экспедицию в Покровский район.



За годы работы волонтеры исследовали не одну сотню кубометров орловской земли, но еще есть территории, которые хранят следы войны.

Сергей Щербатый, председатель Орловского регионального отделения "Поискового движения России": "На территории Орловской области работы очень много. По предварительным подсчетам, порядка 450 тысяч солдат и офицеров Красной Армии, погибших и пропавших без вести на территории современной Орловской области, еще не увековечены".





Эльза Ахмедбекова



