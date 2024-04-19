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13:29, 19 апреля 2024 года

Финансирование нацпроектов в Орловской области увеличили на 72 миллиона рублей

Средства направят на ремонт дорог, улучшение демографии и развитие туризма.

Фото: архив

На текущей неделе финансирование нацпроектов в Орловской области увеличилось на 72 миллиона. В настоящее время оно составляет 6,5 миллиардов рублей. Средства выделены по нацпроектам "Безопасные качественные дороги", "Демография" и "Туризм и индустрия гостеприимства".

Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", с 11 по 18 апреля на реализацию нацпроектов направили около 52 миллионов рублей. Средства были использованы для закупки медоборудования, лекарств и стимулирующих выплат медработникам, а также для выплаты советникам директоров по патриотическому воспитанию, оснащения музеев и создания модельной библиотеки в Ливнах, авансирования работ по ремонту дворов в Новодеревеньковском районе и закупки оборудования для оснащения спортивных залов.


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