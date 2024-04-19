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11:00, 19 апреля 2024 года Начался ремонт дороги, соединяющей Орловскую и Курскую области Работы завершат до 30 августа.





Подрядчик начал капитальный ремонт дороги регионального значения Колпна — Моховое — граница Курской области. Об этом сообщает региональный информационный портал. Работы завершат до 30 августа 2024 года. Их стоимость составляет 66,8 миллиона рублей.

Сейчас рабочие разбирают дорожное покрытие. Специалисты расширят проезжую часть и уложат полотно в два слоя, укрепят основание трассы. На проезжей части появятся новая разметка, дорожные знаки, пешеходные ограждения и тротуары.





Артем Ежаков



