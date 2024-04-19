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10:01, 19 апреля 2024 года В Орле возбудили новое дело из-за разваливающегося фельдшерского пункта У следствия возникли вопросы к замначальника "Орелгосзаказчика".





Урицкая межрайонная прокуратура проверила соблюдение законодательства при строительстве фельдшерско-акушерского пункта в деревне Мураевка Сосковского района.



Выяснилось, что часть работ сделали с нарушением требований проекта и строительных норм, а представитель заказчика плохо проверил их качество. В мае 2020 года некачественные работы были приняты и оплачены, а в марте 2023 года конструкция ФАПа фактически разрушилась.



Возбуждено уголовное дело в отношении замначальника "Орелгосзаказчика". Ему вменяют превышение должностных полномочий. Ранее по факту некачественного строительства возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.





Артем Ежаков



