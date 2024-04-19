пятница 19.04.2024 11:54:17 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

10:09, 19 апреля 2024 года

Орловец пытался самостоятельно потушить пожар и получил ожоги

Хозпостройка и автомобиль горели в СНТ "Саханка" Орловского округа.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В пять утра 19 апреля в садовом некоммерческом товариществе "Саханка" Орловского МО произошел пожар. Пламенем были охвачены хозпостройка и стоящий внутри помещения автомобиль.

До прибытия экстренных служб владелец пытался самостоятельно справиться с огнем, но получил ожоги. Мужчину госпитализировали в областную клиническую больницу.

Локализовать пожар и спасти от огня стоящий рядом жилой дом удалось приехавшим на место происшествия сотрудникам 5-й и 6-й пожарных частей. В результате пожара выгорели хозпостройка и автомобиль, который находился внутри. Причины ЧП выясняют специалисты, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.


Вести-Орёл
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.