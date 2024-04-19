Орловец пытался самостоятельно потушить пожар и получил ожоги
Хозпостройка и автомобиль горели в СНТ "Саханка" Орловского округа.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
В пять утра 19 апреля в садовом некоммерческом товариществе "Саханка" Орловского МО произошел пожар. Пламенем были охвачены хозпостройка и стоящий внутри помещения автомобиль.
До прибытия экстренных служб владелец пытался самостоятельно справиться с огнем, но получил ожоги. Мужчину госпитализировали в областную клиническую больницу.
Локализовать пожар и спасти от огня стоящий рядом жилой дом удалось приехавшим на место происшествия сотрудникам 5-й и 6-й пожарных частей. В результате пожара выгорели хозпостройка и автомобиль, который находился внутри. Причины ЧП выясняют специалисты, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.