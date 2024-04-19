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10:34, 19 апреля 2024 года

В Орле молитвенно почтут память доктора Владимира Турбина

22 апреля на могиле медика совершат литию.


22 апреля исполнится 52 года со дня смерти известного орловского врача Владимира Турбина (иеромонаха Никона). Доктор был одним из участников организации лечебной помощи советским военнопленным и гражданским лицам в оккупированном Орле.

В день памяти врача митрополит Орловский и Болховский Тихон совершит литию на могиле Владимира Турбина на Троицком кладбище. Богослужение начнется в полдень.

Во время войны Турбин и другие врачи создали подпольный госпиталь, который успешно просуществовал в оккупированном Орле 22 месяца. Они вернули в строй 22 военных летчика, помогали переправлять из лагеря военнопленных в больницу, а затем в партизанские отряды, спасали евреев. В маленьком музее областной больницы есть уголок, посвященный Турбину. Там хранится принадлежавший ему столик и письменный прибор.


Артем Ежаков
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