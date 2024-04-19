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9:23, 19 апреля 2024 года В Орле горел "Шевроле Авео" На месте ЧП работали пожарные.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Рано утром 18 апреля в Орле на улице Полесской загорелся автомобиль "Шевроле Авео". На место происшествия прибыли пожарные.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, к их приезду уже полыхал моторный отсек. Существовала угроза распространения огня на соседние автомобили.



В результате пожара полностью выгорели салон и подкапотное пространство автомобиля. К счастью, никто не пострадал. Предположительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.





Сергей Мерцалов



