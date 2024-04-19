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10:00, 19 апреля 2024 года Орловцы доставили на фронт 20 тонн овощей Груз передали бойцам, сражающимся на Артемовском направлении.



Фото: портал Орловской области

В очередной посылке жители Орловской области отправили на фронт картофель, свеклу, морковь, капусту, лук, чеснок, а также большое количество подсолнечного масла и яблоки. Кроме того, гуманитарный конвой доставил бойцам очередные 20 тонн питьевой воды. Как обычно, разгрузка произошла "с колес" на Артемовском направлении. Губернатор Орловской области Андрей Клычков поблагодарил солдат за службу.



- Они - наши земные ангелы-хранители, которые днем и ночью несут боевое дежурство, обеспечивая мирную жизнь страны, - подчеркнул глава региона.





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